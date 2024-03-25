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#عاجل الغذاء والدواء تداهم شقة سكنية تجرى داخلها تداخلات تجميلية باستخدام حقن غير مجازة

منذ ساعة واحدة
#عاجل الغذاء والدواء تداهم شقة سكنية تجرى داخلها تداخلات تجميلية باستخدام حقن غير مجازة

وطنا اليوم:داهمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة ومحافظة العاصمة، فجر اليوم شقة سكنية، في العاصمة عمان، خصصت من قبل القائمين عليها لإجراء تداخلات تجميلية بشكل مخالف وباستخدام حقن ومستحضرات غير مجازة أصوليا من قبل المؤسسة.
وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات في بيان صحفي، أن منتحلي صفة طبيب جلدية وتجميل استخدموا الشقة على أنها مؤسسة طبية لممارسة تداخلات ومعالجات تجميلية وباستخدام حقن ومستحضرات غير مجازة أصوليا من قبل المؤسسة، لافتا إلى أن المداهمة تمت ضمن عمليات مراقبة نوعية ومتابعة حثيثة استمرت منذ فترة من خلال الصيادلة المفتشين في قسم الرقابة والتفتيش في مديرية الدواء.
إلى ذلك أضاف مهيدات، أنه تمت مصادرة الحقن والمستحضرات والتحفظ عليها تمهيدا لإتلافها حسب الأصول، ومباشرة إجراءات إحالة القائمين على الشقة
إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، مشددا على أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ مثل هذه الحملات وستتخذ أشد العقوبات بحق كل من تسول له نفسه إلحاق الضرر بصحة المواطن الأردني.
وتهيب المؤسسة بالأخوة المواطنين بارتياد المؤسسات الطبية المرخصة لإجراء التداخلات والمعالجات التجميلية من قبل الجهات الرقابية المختصة والتي تخضع لرقابتها الدورية وبإشراف أطباء مؤهلون وباستخدام أدوية ومستحضرات ومستلزمات طبية آمنة ومجازة من قبل المؤسسة.
ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114 ، والبريد الإلكتروني info@jfda.jo ، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000).


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