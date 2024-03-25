وزير الخارجية يبحث مع غوتيريش جهود وقف الحرب المستعرة على غزة

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، مباحثات موسعة تناولت تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وركزت المباحثات على سبل تكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع، وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع، وبما يضمن الالتزام بتطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومنع التهجير القسري للفلسطينيين سواء داخل أرضهم أو إلى خارجها.