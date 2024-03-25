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الحباشنة يقصف امين عام حزب بشدة فمن هو؟

منذ 3 ساعات
الحباشنة يقصف امين عام حزب بشدة فمن هو؟
وطنا اليوم- ادرج الصحفي فارس الحباشنة على صفحته في الفيسبوك المنشور التالي مستخدما لغة عنيفة في نقد احد امناء الاحزاب السياسية فمن هو المقصود بكلام الصحفي الحباشنة..
لا يعرف من الاحزاب الا اسمها .
و لا يعرف من السياسة الا اسمها .
و لا يفرق بين حزب و نقابة .
و لا يفرق بين وزير ونائب .
و لا يفرق بين سلطة تنفيذية و تشريعية .
و يعتقد ان السلطة الرابعة مقرها في دابوق .
فجأة وجد نفسه قيادي في حزب .
و فجأة وجد نفسه مطارد من كاميرات الاعلام الرخيص .
و فجأة وجد نفسه يصرح و يتكلم في الشأن العام .
و فجأة وجد نفسه ينظم و ينشط لقاءات و مؤتمرات و فعاليات حزبية و شعبية .
و فجأة وجد نفسه معلما و ملهما ، و يعلم الاخرين معنى العمل الحزبي و السياسي و اسلوب الحوار .
و هو لا يعرف من الحوار غير الاتهام و الردح و التكفير و التخوين .

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