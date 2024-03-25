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لجنة المرأة الميثاقية في دار المسنين / جمعية الأسرة البيضآء بمناسبة عيد الأم ويوم الكرامة

منذ ساعتين
لجنة المرأة الميثاقية في دار المسنين / جمعية الأسرة البيضآء بمناسبة عيد الأم ويوم الكرامة

وطنا اليوم:قامت مساعد أمين عام الحزب الهندسة سناء مهيار وبرفقة عضوات من لجان المرأة الميثاقيات السيدات خالدة الطوال وهانيا قاقيش وابتسام أبو سميد ونسرين الصفدي بزيارة لدار الضيافة االتابعة لجمعية الأسرة البيضاء، لتهنئة المقيمات المستفيدات بمناسبة عيد الأم.

وتأتي هذه الزيارة إيماناً من حزب الميثاق بأهمية الاهتمام ورعاية هذه الفئة الكريمة من المسنين والمسنات الذين بذلوا من التضحيات لأسرهم خلال فترة عطائهم ما يستحق الاحترام والمساعدة مع أهمية الحفاظ على كرامتهم .

وكانت في الاستقبال مؤسسة ورئيسة الجمعية السيدة هيفاء البشير ونائبتها نبيلة القريوتي ومديرة الدار جاكلين الربضي، حيث رحبت البشير وكل من القريوتي والربضي بمبادرة الحزب، وهذه اللفتة ، وقدمت البشير شرحاً وافياً عن الدار وعن مراحل تأسيس الجمعية وعملها واحتياجات المسنين والمسنات ، واستفسرت الميثاقيات من الإدارة ومن المسنات والمسنين عن التحديات التي تواجه هذه الفئة الهامة من المواطنين والتي يجب أن يتم تضمينها مع الحلول في برنامج الحزب.


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