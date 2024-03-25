رئيس بلدية الكفارات يصدر بيان ردا على ما ورد على لسان موظف في فيديو على قناة وطنا اليوم/يوتيوب

وطن اليوم- وصلنا في موقع وطنا اليوم الاخباري بيان صادر عن رئيس بلدية الكفتارات يفند فيه محتوى فيديوhttps://youtu.be/lIoSsn87tLA?si=XSp1AloF_RDrpusg نُشر في قناة وطنا اليوم على اليوتيوب وتاليا نص البيان

ابناء وبنات العمومة الكرام

تاليا تفصيل لما حدث في بلدية الكفارات بحضوري وحضور موظفين من البلدية، الموظف (م.ن ) وهو مأمور مستودع في البلدية تم صرف مكافأة له (على نظام المكافآت المعمول به) وهذه المكافأة يتم تحويلها بحسب قانون وزارة البلديات بنكيا عن طريق الآيبان لكل موظف (وهذا الأمر اجباري بحكم القانون)، الموظف المذكور لديه مشاكل بحسابه بالبنك وفي حال وصول المبلغ إلى البنك سيتم اقتطاعه لمشاكل مالية تخصه.

وبناء عليه طلب من مهندسة من ابناء عمومتنا وهي مساعدة الرئيس الشؤون المالية تسليمه المبلغ نقدا او تحويله لاحد الموظفين لاخذه نقدا ورفضت المهندسة لان هذا يخالف القانون بشكل مباشر.

وقام بمراجعتي وحاولت مساعدته حين شرح لي ظروفه انه عليه مشاكل مالية وان اي مبلغ ينزل في حسابه بالبنك يتم حجزه وتحويله وأنه لا يستلمه، وحين تأكدت من الناحية القانونية انه لا مجال لتسليمه اي مبلغ الا عن طريق البنك أخبرته بذلك وأنه لا مجال لتسليمه المبلغ الا عن طريق البنك، وحاولت المهندسة ابنه العم شرح هذا للموظف مرارا وتكرارا إلا أنه لم يتقبل لانه لم يقتنع ولا بأية طريقة الا انه يريد المبلغ نقدا وان لا يودع بالبنك وانتهى الدوام ورحل كل إلى بيته، وفي نفس اليوم وفي المساء نشر هذا الموظف على حالات الواتس اب عبارات واضحة ومفهومة تخص شخص رئيس البلدية والتي لم يذكر اسمي بشكل مباشر لكن اغلب موظفين البلدية عرفوا وفهموا ان هذه الحالات المقصود بها أنا كرئيس للبلدية وبعض الحالات المقصود بها هي المهندسة التي لم تقبل تسليمه المبلغ نقدا وهي مثبته وسيتم تقديمها للقضاء بإذن الله.

بعد ذلك تم التحدث مع الموظف في مبنى البلدية وبوجود العديد من الموظفين بان هذه ليست أخلاق الزمالة وأنه لا يجوز التعدي على اي موظف لانه يقوم بواجبه وتم شرح آلية تسليم المكافآت مرة اخرى من قبلي وبوجود موظفين من البلدية ومع ذلك لم يقتنع وخرج من البلدية وتوجه إلى المركز وقام بتقديم شكوى.

وبما ان الموضوع قد اصبح بالقضاء فهو خير لنا ان شاء الله فثقتنا بقضائنا العادل ليست لها حدود، وستقوم البلدية بكل اجراءاتها القانونيةضد اي موظف يتجاوز القانون

هذا ما حصل في البلدية وضعناه بين ايديكم حتى تكون الامور واضحة بالنسبة لاقاربنا وليس خوفا من شيء لا سمح الله ولكن لنكون كما عهدتمونا بالحق والشفافية مع اقاربنا

لكم التحية وشكرا

رئيس بلدية الكفارات

حسين الحمزة عبيدات