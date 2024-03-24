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طوفان بشري يتظاهر بالقرب من سفارة الاحتلال دعما لصمود الأهل في غزة

منذ ساعتين
طوفان بشري يتظاهر بالقرب من سفارة الاحتلال دعما لصمود الأهل في غزة

وطنا اليوم_تظاهر عدد كبير من الأردنيين بعد صلاة التراويح ليوم امس الأحد، بالقرب من سفارة الاحتلال غرب العاصمة عمان تضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي، وذلك بمحيط السفارة الإسرائيلية بمنطقة الرابية في عمّان

وقدرت الأعداد بالآلاف بالرغم من برودة الطقس وصعوبة الوصول للمكان بسبب إغلاق المداخل المؤدية للسفارة الإسرائيلية في عمان.

وجاءت دعواتُ التظاهر بعد الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك, والانتهاكاتِ المستمرة بحصار مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي حتى الأحد إلى 32226 شهيدا و74518 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.


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