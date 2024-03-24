مدير الأمن العام يزور جامعة مؤتة / الجناح العسكري ويفتتح عدداً من المرافق التدريبية في كلية العلوم الشرطية



وطنا اليوم_

زار مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم جامعة مؤتة/ الجناح العسكري، واطلع على أحدث البرامج والمناهج الدراسية والتدريبية التي يخضع لها التلاميذ.



واستمع اللواء المعايطة لإيجاز قدّمه كل من نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون العسكرية العميد الركن ثامر ادريس وآمر كلية العلوم الشرطية العميد الدكتور يوسف البداينة ،وبحضور نائب رئيس جامعة مؤتة الدكتور محمد الصرايرة أوضحا خلاله أبرز التطورات والتحديثات التي شهدها الجناح العسكري لجامعة مؤتة ، والتي تهدف إلى رفع درجات الكفاءة والجاهزية العلمية والعملية لمرتبات وتلاميذ الجناح العسكري في جامعة مؤتة .



وأكّد اللواء المعايطة على مكانة جامعة مؤتة منذ تأسيسها ودورها الرئيس في تخريج الضباط الأكفاء المتسلحين بالعلم والمعرفة العسكرية والشرطية ليخدموا وطنهم ومجتمعهم في شتى ميادين الشرف والبطولة.



مشيرا الى الاهتمام والدعم الموصول للجامعة من لدن حضرة صاحب الجلالة القائد الاعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني ورئيس هيئة الاركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي ومدير الامن العام في كل ما من شانه رفع مستويات التاهيل والتدريب والقدرات وادخال احدث العلوم العسكرية والشرطية





وافتتح مدير الأمن العام على هامش الزيارة عدداً من المرافق التدريبية في كلية العلوم الشرطية التي أنشئت لرفع المستوى العلمي والشرطي لدى التلاميذ العسكريين إضافة إلى افتتاح مبنى الضيافة الجديد في الجامعة.



وحضر اللواء المعايطة، فعاليات تمرين صقور مؤتة/2 الذي عكس المستوى المتطور والحرفية العالية التي يتمتع بها المشاركون من تلاميذ جامعة مؤتة للعلوم للشرطية في التعامل مع العديد من الفرضيات الأمنية.



كما افتتح مدير الأمن العام معرضاً للصور في كلية العلوم الشرطية الذي يضم مجموعة كبيرة من الصور التي توثّق المراحل التاريخية والتطويرية والتحديثية التي شهدتها كلية العلوم الشرطية في جامعة مؤتة منذ تأسيسها.



وفي نهاية الزيارة شارك مدير الأمن العام تلاميذ جامعة مؤتة الجناح العسكري، مأدبة إفطار رمضانية .