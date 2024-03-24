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حزب إرادة في سهرة حوارية مع المجتمع المحلي الزرقاوي .. فيديو وصور

منذ دقيقتين
حزب إرادة في سهرة حوارية مع المجتمع المحلي الزرقاوي .. فيديو وصور

وطنا اليوم:نظم حزب إرادة لقاء حواري بمنزل الأمين العام المساعد لشؤون الأمانة العامة د.خالد الحسنات للحديث عن إرادة ونهجه السياسي .
وقال الحسنات أن هذا اللقاء بحضور جمع من أبناء المجتمع المحلي في الزرقاء جاء بهدف التعريف بأهمية الأحزاب بشكل عام ورؤية ونهج حزب إرادة ومبادئه.
وقدم فريق الأمانة العامة، نواب الأمين العام د. ليث القهيوي وم. إبراهيم العوران وعدد من الأمناء العامين المساعدين شرحا مفصلا عن نهج حزب إرادة الذي لم يجمع هويات، إنما بحث عن النوع ومن يؤمن بمبادئ الحزب.
وأكدوا أن حزب إرادة تم بناؤه بشكل ديمقراطي تشاركي من أعضائه بدءا من إسم الحزب وشعاره واعتماد مبادئه الأساسية وانتخاب هياكله التنظيمية.
واوضحوا أن الأحزاب باتت حاجة ملحة لمواجهة التحديات التي تواجه وطننا خاصة أن الأحزاب هي بوابة للنهوض بالاوطان وهذا ما اثبتته التجارب في مختلف الدول.
وشددوا أن حزب إرادة يولي الشباب عناية خاصة ويعمل على أن يكونوا شركاء في الحزب ورسم سياساته وتصدير كفاءات إلى مختلف المواقع القيادية والمشاركة في الإنتخابات، خاصة أن الحزب يسعى للوصول إلى الحكومة والمشاركة فيها.
وجرى نقاش موسع ومستفيض حول برنامج الحزب ورؤيته ونظرة الحزب لمختلف القضايا والتحديات التي تواجه الأردن.

 

 


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