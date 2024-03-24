القوة البحرية والزوارق الملكية توزع طرود الخير في قرى العقبة

وطنا اليوم:قدمت قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية، الأحد، طرود الخير على عدد من الأسر العفيفة في قرى قطر ورحمة التابعتين لمحافظة العقبة.

وحملت طرود الخير أصناف من المواد الغذائية والتموينية الأساسية للتخفيف على المواطنين في شهر رمضان المبارك.

من جانبهم عبر ذوي الأسر عن شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك والقوات المسلحة على هذه اللفتة الطيبة في شهر الخير، بحسب بيان الجيش.