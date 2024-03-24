علاء الحساسين: من متطوع لرائد أعمال حصل على وسام اليوبيل الفضي

وطنا اليوم – من أعماق خليج العقبة، انطلقت قصة نجاح شاب طموح حوّل شغفه ببيئة بحرية نظيفة إلى مشروع ريادي مُلهم. إنه علاء الحساسين، مؤسس “الفريق الأزرق” لتنظيف جوف البحر، أحد خريجي برامج مركز تطوير الأعمال – BDC، والذي حظي بشرف نيل وسام اليوبيل الفضي من جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة 25 عامًا على توليه الحكم.

البداية من شغف وحب لخليج العقبة بدأت قصة علاء مع تنظيف جوف البحر كمتطوع مع مجموعة من أبناء المجتمع المحلي، مدفوعين بحبهم لخليج العقبة وحرصهم على حمايته من التلوث. لاحظوا تراكم كميات كبيرة من النفايات التي تُهدد الحياة البحرية وتُعيق السياحة، مما دفعهم إلى تأسيس “الفريق الأزرق” لمعالجة هذه المشكلة.

مركز تطوير الأعمال – BDC: مُوجه وداعم على طريق النجاح

مع ازدياد حجم العمل، أدرك علاء وفريقه حاجتهم إلى توجيه ودعم في المجالات القانونية والمالية والإدارية. هنا، لعب مركز تطوير الأعمال – BDC دورًا محوريًا من خلال برنامج ريادة الأعمال الخضراء، حيث تمكينهم من المهارات والمعرفة اللازمة لتحويل مشروعهم من فكرة تطوعية إلى مشروع مدر للدخل.

من فكرة تطوعية إلى مشروع ريادي مُستدام

بفضل الدعم المُقدم من BDC، تطور مشروع “الفريق الأزرق” بشكل ملحوظ، حيث تمكن من خلق 8 فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي. كما ساهم المشروع بشكل إيجابي في تحسين البيئة البحرية وخلق فرص سياحية جديدة، مما انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي في العقبة.

إنجازات مُبهرة وتكريم ملكي

تمكن “الفريق الأزرق” من استخراج أكثر من 85 طنًا من النفايات من جوف البحر، ووقع عقودًا مع العديد من الجهات لضمان استمرارية واستدامة المشروع.

تُوجت جهود علاء وفريقه بوسام اليوبيل الفضي من جلالة الملك عبدالله الثاني، تقديرًا لإنجازاتهم المُتميزة في مجال حماية البيئة البحرية وريادة الأعمال الخضراء.

مُحفز للاستمرار على طريق النجاح

يُعد هذا التكريم الملكي بمثابة شهادة تقدير ودعم لمسيرة “الفريق الأزرق” ويُحفزهم على الاستمرار في خدمة الوطن وتحقيق المزيد من الإنجازات. قصة علاء الحساسين هي نموذج مُلهم للشباب العربي يُثبت أن الإرادة والمثابرة والتعاون مع الجهات الداعمة هي مفاتيح النجاح في مختلف المجالات، خاصةً في مجال ريادة الأعمال الخضراء.

يُمثل “الفريق الأزرق” قصة نجاح مُلهمة تُؤكد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما تُسلط الضوء على دور برامج ريادة الأعمال الخضراء في تمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مُربحة تُساهم في حماية البيئة وتعزيز التنمية الاقتصادية.

شهادات الفريق الأزرق:

Clean-up speaciality diver

Reef check

Shark ecology

Sea turtle ecology

Commercial diver