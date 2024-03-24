بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/٢ تتبرع بالدم للمرضى والجرحى

منذ ساعة واحدة
طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/٢ تتبرع بالدم للمرضى والجرحى

وطنا اليوم:قامت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/٢، أمس السبت، بالتبرع بالدم للمرضى والجرحى والمصابين من أهالي قطاع غزة الذين يرقدون على سرير الشفاء داخل المستشفى.
وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من دور القوات المسلحة الأردنية الإنساني تجاه الأهل في قطاع غزة، ولتجسيد روح التآخي والمحبة التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف.
وقال قائد قوة المستشفى: “إن هذه المبادرة تُعد خطوة مباركة من طواقم المستشفى في هذا الشهر الفضيل لتترجم أعظم قيم الإنسانية التي تؤديها قواتنا المسلحة الأردنية تجاه اخواننا وأهلنا في غزة، ولتعزيز روابط المحبة والتلاحم بين الشعبين الشقيقين”.
وبين مدير المستشفى أن الطواقم الطبية تعاملت مع عدد من الحالات الطارئة التي كانت بأمس الحاجة لنقل الدم، وتم رفد بنك الدم بوحدات من زمر مختلفة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين، والاحتفاظ بالكميات الأخرى في المختبر نظراً لحاجة المرضى لها.
يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/٢ باشر أعماله في الثامن من أذار، وقدم الخدمة الطبية والعلاجية لأكثر من47122 حالة من المرضى والمصابين من أهالي القطاع منذ بدء العدوان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:36

جامعتا البترا والأسترالية في الكويت توقعان مذكرة تعاون

16:34

نفاع: سأعمل جاهدا على إدخال رؤية وفكر حزب عزم إلى كل بيت اردني

16:31

انطلاق فعاليات الدوري الخماسي لكرة القدم للطلبة الوافدين

16:17

القوات المسلحة ترسل 25 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

16:12

قرارات مهمة صادرة عن مجلس الوزراء

15:57

مجموعة كابيتال بنك وتاليس يتعاونان في نشر الإصدار الفوري السحابي في الشرق الأوسط

15:35

الحكومة تقر مشروع قانون العفو العام ليشمل الإفراج عن 7355 نزيلا

15:28

استشهاد أردني بقصف إسرائيلي على غزة

15:21

الملك يؤكد لماكرون ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

15:16

القوات المسلحة تنفذ 6 إنزالات جوية لمساعدات على غزة

15:14

مجزرة جديدة بحق الجوعى الصائمون عند دوار الكويت بغزة

15:07

غوتيريش: الطريق الوحيد لنقل المساعدات لغزة هو الطريق البري

وفيات
وفيات الأحد 24-3-2024وفيات الجمعة 22-3-2024وفاة الإعلامي الأردني في قنوات الكأس القطرية محمد الكيالي.. قبل الافطار وهو صائمأسرة جامعة البترا تنعى شقيقة دولة الدكتور عدنان بدرانوفيات الخميس 21 – 3 – 2024