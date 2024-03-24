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استشهاد أردني بقصف إسرائيلي على غزة

منذ ساعة واحدة
استشهاد أردني بقصف إسرائيلي على غزة

وطنا اليوم:استشهد المواطن الأردني محمد ذيب نصيرات في قطاع غزة على إثر قصف جوي من طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مكان تواجد المدنيين اليوم الأحد.
وكان محمد وفقا لاقاربه يجري زيارة عائلية في قطاع غزة قبل اندلاع الحرب وبدء عدوان الاحتلال على القطاع، حيث لبث في القطاع بعد الأحداث وبقي إلى أن ارتقى شهيدا.
وحسب أقاربه سيتم دفن محمد قي قطاع غزة، فيما تقبل التعازي في ديوان آل نصيرات، اربد- الحصن بجانب مسجد صدام من مساء اليوم الأحد من الساعة الثامنة مساء ولمدة 3 ايام.
وقال أقرباء محمد في نعيه:”بسم الله الرحمن الرحيم.. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.. بمزيد من الفخر والاعتزاز ننعى استشهاد ابن العم محمد ذيب نصيرات الذي استشهد في قصف غادر على المدنيين في غزة.. إنا لله وإنا إليه راجعون”


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