بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك يؤكد لماكرون ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

منذ ساعة واحدة
الملك يؤكد لماكرون ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

وطنا اليوم:أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين الأبرياء.
وشدد جلالته في الاتصال على ضرورة إدامة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كاف، مبينا أن الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان غزة، تتطلب تحركا فوريا من المجتمع الدولي للحد من تفاقمها.
ونبه جلالة الملك إلى أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
وحذر جلالته من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح، الذي سيفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.
وأكد جلالة الملك ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، لافتا إلى الدور المهم للاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:17

القوات المسلحة ترسل 25 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

16:12

قرارات مهمة صادرة عن مجلس الوزراء

15:57

مجموعة كابيتال بنك وتاليس يتعاونان في نشر الإصدار الفوري السحابي في الشرق الأوسط

15:35

الحكومة تقر مشروع قانون العفو العام ليشمل الإفراج عن 7355 نزيلا

15:28

استشهاد أردني بقصف إسرائيلي على غزة

15:16

القوات المسلحة تنفذ 6 إنزالات جوية لمساعدات على غزة

15:14

مجزرة جديدة بحق الجوعى الصائمون عند دوار الكويت بغزة

15:07

غوتيريش: الطريق الوحيد لنقل المساعدات لغزة هو الطريق البري

14:38

صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يستضيف المركز الوطني للأمن السيبراني في جلسة توعوية

14:24

الميثاق الوطني يلتقي مع الهيئات الإدارية الثلاث في محافظة اربد

14:22

الارصاد تحذر من السيول والرعد والبَرَد

14:08

خبراء يحذرون من وباء قادم : أقرب مما نتصور

وفيات
وفيات الأحد 24-3-2024وفيات الجمعة 22-3-2024وفاة الإعلامي الأردني في قنوات الكأس القطرية محمد الكيالي.. قبل الافطار وهو صائمأسرة جامعة البترا تنعى شقيقة دولة الدكتور عدنان بدرانوفيات الخميس 21 – 3 – 2024