الميثاق الوطني يلتقي مع الهيئات الإدارية الثلاث في محافظة اربد

وطنا اليوم:التقى حزب الميثاق الوطني ممثلا بأمينه العام الدكتور محمد حسين المومني وعدد من اعضاء المكتب السياسي في محافظة إربد يوم امس السبت في مقر الحزب في المحافظة مع الهيئات الإدارية الثلاث (الرمثا، القصبة، وألوية اربد).

وبدأ الأمين العام والنائب الثاني للامين العام رئيس لجنة الفروع والعضوية اللقاء بحوار سياسي مع اعضاء الهيئات الإدارية الثلاث حول مختلف المستجدات السياسية والاوضاع الوطنية والخطط المستقبلية للهيئات الثلاث واكد اننا مقبلين على استحقاق دستوري هام هذا العام لذا علينا العمل بجد وقوة بما يليق ببلدنا وحزبنا.

اعضاء الهيئات الادارية بدورهم اكدوا انهم في الفروع الثلاثة يعملون كخلية نحل مع بعضهم البعض

وان المرحلة القادمة هي مرحلة العمل وانهم بدأوا العمل بفرعوهم مع الزملاء بعمل ضمن خطة استراتيجية واضحة للمرحلة المقبلة.