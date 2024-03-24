الارصاد تحذر من السيول والرعد والبَرَد

وطنا اليوم:تتأثر المملكة تدريجيا اليوم الاحد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتهطل زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة يتوقع أن تكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق خاصة في المناطق الشرقية مصحوبة بالرعد وحبات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.

وتدريجياً مع ساعات الليل يضعف تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي وهطول المطر، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية.

وحذرت إدارة الارصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشرقية، وخطر حدوث الرعد وهطول حبات البرد خاصة في المناطق الشرقية، وخطر الانزلاق على الطرقات في الاماكن التي تشهد هطولا مطريا، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية وعلى الطرق الصحراوية.

أما غداً الاثنين تكون الاجواء نهارا باردة في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع في ساعات الصباح هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى، والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

وليلاً تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

وحذرت إدارة الارصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولا مطريا، واحتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية، واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.