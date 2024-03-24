بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الغذاء والدواء: تحديد سقوف سعرية لملحقات الشبكات القلبية

منذ 3 ثواني
الغذاء والدواء: تحديد سقوف سعرية لملحقات الشبكات القلبية

وطنا اليوم:حددت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، سقوفا سعرية لملحقات الشبكات القلبية المستخدمة في زراعة الشبكة القلبية بهدف تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 40% إلى 75%
وبين مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن الملحقات شملت بالونات القلب بأنواعها Coronary balloon وموجهات القسطرة بأنواعها guide catheter والأسلاك الموجهة بأنواعها guide wire وأجهزة نفخ الشبكة inflation device والوصلة الخاصة بالقسطرة y connector.
وأكد مهيدات في بيان صحفي، على أن القرار يهدف إلى توفير مستلزمات طبية ذات جودة عالية وبأسعار تشجيعية مناسبة، وتخفيف الأعباء المالية عن المرضى والحد من التفاوت في الأسعار وتحقيق وفراً على الفاتورة العلاجية وبما يعزز تنافسية القطاع الصحي ومكانة الأردن على خارطة السياحة العلاجية على مستوى المنطقة.
إلى ذلك أضاف مهيدات أن الإجراء جاء ضمن خطة المؤسسة وجهودها في تصنيف المستلزمات الطبية المستخدمة في الرعاية الصحية وتسعيرها تباعا حسب الأولويات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:48

توقيف شخصين تلاعبا في ميزان لبيع الدواجن على مدار 6 سنوات

13:01

الميثاق الوطني يجري لقاءً مع اعضاءه في لواء بني عبيد

12:28

حماية المستهلك تدعو الى التكافل خلال الشهر الكريم لتخفيف الأعباء على الأسر المعوزة

12:23

كابيتال بنك يواصل دعمه لمؤسسة أطفالنا ويتبرع بعلاج20 طفلاً

12:15

حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

12:08

اكتمال رحلة إندماج بنك ABC مصر مع بنك بلوم مصر بنجاح

12:05

أورنج الأردن تطلق عدداً من المبادرات في رمضان اتساقاً مع رسالتها الإنسانية

12:03

طلبة آداب فيلادلفيا يستذكرون أستاذهم المناصرة بمناسبة يوم الشعر العالمي

12:00

عمان الأهلية تطلق حملاتها الخيرية الرمضانية السنوية لدعم أبناء المجتمع المحلي في محافظة البلقاء

11:28

الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

11:20

سيول عارمة وطقس قاس تتعرض له العاصمة السعودية

11:02

أطباء بغزة يسعفون طفلة رضيعة على ضوء هاتف محمول

وفيات
وفيات الأحد 24-3-2024وفيات الجمعة 22-3-2024وفاة الإعلامي الأردني في قنوات الكأس القطرية محمد الكيالي.. قبل الافطار وهو صائمأسرة جامعة البترا تنعى شقيقة دولة الدكتور عدنان بدرانوفيات الخميس 21 – 3 – 2024