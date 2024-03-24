بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

توقيف شخصين تلاعبا في ميزان لبيع الدواجن على مدار 6 سنوات

منذ 3 ثواني
توقيف شخصين تلاعبا في ميزان لبيع الدواجن على مدار 6 سنوات

وطنا اليوم:أوقف متصرف البادية الشمالية الغربية شخصين من جنسية عربية تلاعبا بميزان لتوزين دجاج النتافات في بلدة الزعتري بالبادية الشمالية الغربية.
وقال متصرف لواء البادية الشمالية الغربية الدكتور سعود الحربي إن بلاغا ورد حول قيام أحد محال بيع الدواجن الحية بالتلاعب بالميزان ليتم على اثر ذلك تحرك ومعه لجنة السلامة العامة إلى محل بيع الدواجن.
وأشار الحربي إلى أنه خلال المعاينة تبين وجود تلاعب في الميزان بمقدار زيادة 2 كيلو غرام على كل 10 كيلو غرام من الدواجن.
واكد أن المدانين اعترفوا بتلاعبهم بالميزان منذ أكثر من 6 سنوات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:01

الميثاق الوطني يجري لقاءً مع اعضاءه في لواء بني عبيد

12:28

حماية المستهلك تدعو الى التكافل خلال الشهر الكريم لتخفيف الأعباء على الأسر المعوزة

12:23

كابيتال بنك يواصل دعمه لمؤسسة أطفالنا ويتبرع بعلاج20 طفلاً

12:15

حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

12:08

اكتمال رحلة إندماج بنك ABC مصر مع بنك بلوم مصر بنجاح

12:05

أورنج الأردن تطلق عدداً من المبادرات في رمضان اتساقاً مع رسالتها الإنسانية

12:03

طلبة آداب فيلادلفيا يستذكرون أستاذهم المناصرة بمناسبة يوم الشعر العالمي

12:00

عمان الأهلية تطلق حملاتها الخيرية الرمضانية السنوية لدعم أبناء المجتمع المحلي في محافظة البلقاء

11:28

الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

11:20

سيول عارمة وطقس قاس تتعرض له العاصمة السعودية

11:02

أطباء بغزة يسعفون طفلة رضيعة على ضوء هاتف محمول

10:52

مقتل رقيب من لواء ناحال بمعركة شمالي غزة

وفيات
وفيات الأحد 24-3-2024وفيات الجمعة 22-3-2024وفاة الإعلامي الأردني في قنوات الكأس القطرية محمد الكيالي.. قبل الافطار وهو صائمأسرة جامعة البترا تنعى شقيقة دولة الدكتور عدنان بدرانوفيات الخميس 21 – 3 – 2024