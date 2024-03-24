توقيف شخصين تلاعبا في ميزان لبيع الدواجن على مدار 6 سنوات

وطنا اليوم:أوقف متصرف البادية الشمالية الغربية شخصين من جنسية عربية تلاعبا بميزان لتوزين دجاج النتافات في بلدة الزعتري بالبادية الشمالية الغربية.

وقال متصرف لواء البادية الشمالية الغربية الدكتور سعود الحربي إن بلاغا ورد حول قيام أحد محال بيع الدواجن الحية بالتلاعب بالميزان ليتم على اثر ذلك تحرك ومعه لجنة السلامة العامة إلى محل بيع الدواجن.

وأشار الحربي إلى أنه خلال المعاينة تبين وجود تلاعب في الميزان بمقدار زيادة 2 كيلو غرام على كل 10 كيلو غرام من الدواجن.

واكد أن المدانين اعترفوا بتلاعبهم بالميزان منذ أكثر من 6 سنوات