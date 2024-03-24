الميثاق الوطني يجري لقاءً مع اعضاءه في لواء بني عبيد

لواء بني عبيد ٢٤ اذار ،



وطنا اليوم_التقى حزب الميثاق الوطني اعضاء الميثاق من لواء بني عبيد يوم امس السبت حيث دار بينهم حوار سياسي حول اخر المستجدات الوطنية والانتخابات النيابية القادمة.



وكان اللقاء بحضور الامين العام الدكتور محمد حسين المومني وعدد من اعضاء المكتب السياسي والمجلس المركزي والاستشاري وقيادات من الحزب واعضاء الحزب في اللواء ونخبة من ابناء المحافظة باستضافة كريمة من عضو الميثاق الوطني الدكتور عبدالناصر الخصاونة.



هذا وجرى حوار موسع حول الية العمل في المرحلة المقبلة واهمية الاستحقاق الدستوري القادم والتركيز على زيادة الاستقطاب في اللواء. كما تحدث عدد من الشباب من اعضاء الميثاق مشيرين الى ادوارهم المختلفة في الحزب. وجرى نقاش موسع حول مختلف المستجدات والتحديات والقوة التي وصل لها الميثاق في اربد بسبب العمل المكثف لاعضاء الميثاق في هذه المحافظة العزيزة على كل اردني.