حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ7 من تشرين الأول الماضي حتى الأحد إلى 32226 شهيدا و74518 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة خلال اليوم الـ170 على للعدوان على القطاع، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 84 شهيدا و106 إصابات خلال 24 ساعة.

وأكدت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.