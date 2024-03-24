اكتمال رحلة إندماج بنك ABC مصر مع بنك بلوم مصر بنجاح

وطنا اليوم:أعلن بنك ABC مصر عن نجاح اكتمال اندماجه مع بنك بلوم مصر بشكل نهائي، والبدء في مرحلة جديدة من النمو للبنك. سيُؤدي هذا الاندماج التاريخي لبنك ABC إلى نمو حصته السوقية في مصر بواقع ثلاث أضعاف وسيضم أفضل ما يقدمه البنكان الرائدان تحت كيان مصرفي جديد يوفر تجربة مصرفية فريدة من نوعها لعملائه.

وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، صرح معالي السيد/ الصدّيق عمر الكبير، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC، قائلاً: “أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح عملية الاندماج هذه. وأود أن أخص بالشكر البنك المركزي المصري على تقديمه للمشورة ومساندته ودعمه المتواصل. وأود أن أشكر أيضاً موظفينا لتفانيهم وعملهم الجاد الذي مكّن المجموعة من تنمية تواجدها في هذا السوق الإقليمي الهام.”

من جانبه، قال السيد/ صائل الوعري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC: “البنك الموحد مستعد الآن للنمو والابتكار وتقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها. من خلال خبرتنا المشتركة ورؤيتنا المستقبلية، نحن على أتم استعداد لخدمة عملائنا بشكل أفضل. أود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر جميع عملائنا الذين وثقوا بنا خلال هذه المرحلة، بالإضافة إلى كل فرد في فريق بنك ABC الموحد على جهده وإخلاصه في العمل لإتمام هذه المرحلة الهامة لمجموعة بنك ABC.”

ومنذ استكمال الاندماج القانوني في يناير 2023، تمّ البدء بتنفيذ برنامج متكامل ومفصل لإتمام عملية الاندماج الكامل لجميع الأعمال والقطاعات ومراجعة جميع الأنظمة واختبار البنية التحتية التشغيلية لكلا البنكين وذلك سعيًا للحفاظ على أفضل ما يقدمانه، ومن أجل خلق قيمة تنافسية أقوى وتقديم حلول أفضل للعملاء. هذا وضاعف الإندماج شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي لبنك ABC مصر، ليضم الآن أفضل خدمات البنكَين تحت كيان مصرفي موحّد يتّسم بالتنافسية والتنوع.

ومن جانب آخر، صرح السيد/ عمرو ثروت، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC مصر، قائلاً: “مع اكتمال الاندماج بشكل نهائي، نعتزم الوفاء بوعدنا بخلق أفضل تجربة مصرفية ممكنة لعملائنا. حيث نطمح الآن لوضع معايير جديدة للخدمات المصرفية في مصر، بدءًا من إطلاق تطبيق للهاتف المحمول لعملائنا من الأفراد، إلى جانب منصات رقمية رائدة لخدمات التجارة وإدارة النقد للشركات. إنني فخور للغاية بفريق عمل البنك الذي بذل قُصارى جهده لتحقيق هذا الإنجاز الذي يُمهد الطريق لتحقيق طموحات بنك ABC مصر المستقبلية.”

ومن الجدير بالذكر أن المقر الرئيسي لمجموعة بنك ABC يقع في مملكة البحرين، وتمتلك المجموعة شبكة مصرفية دولية تمتد عبر خمس قارات لتقديم الخدمات البنكية للعملاء سواء الأفراد أو الشركات.