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الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

منذ ساعة واحدة
الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

وطنا اليوم:تهيب مديرية الأمن العام بضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة ظهر اليوم وذلك باتباع الإرشادات التالية:

1- التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير أو الانزلاقات على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولا مطريا.

2- الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والتجمعات المائية التي قد تتشكل بفعل مياه الأمطار خاصة شرق المملكة.

3 – الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة وتوفير التهوية المناسبة ما بين الحين والآخر وعدم النوم وهي مشتعلة.

4 -الحذر أثناء قيادة المركبة عند تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

5- عدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.


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