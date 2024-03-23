جمعية مكافحة السرطان الأردنية تقيم حفل إفطارها السنوي لمرضى السرطان وذويهم (صور)

وطنا اليوم – أقامت جمعية مكافحة السرطان الاردنية حفل إفطارها السنوي لمرضى السرطان وذويهم في فندق كورب بعمان مساء يوم السبت ٢٠٢٤/٣/٢٣ والذي دأبت الجمعية على إقامته في شهر رمضان المبارك من كل عام.

وأكد عطوفة الدكتور عمر النمري رئيس الجمعية في كلمته بالحفل الذي أداره الزميل الإعلامي زيد شاهين أهمية دور الجمعية في دعم مريض السرطان ورفع معنوياته بإقامة مثل هذه النشاطات.

وشدد الدكتور النمري على دور جمعية مكافحة السرطان الاردنية في نشر التوعية عن هذا المرض في كافة محافظات الوطن.

واشتمل حفل الإفطار على فقرات ترفيهية للمرضى والأطفال مما أدخل البهجة والسرور في نفوس الحضور، كما تم توزيع العيديات والهدايا وطرود الخير على المرضى وعائلاتهم.

وفي نهاية حفل الإفطار الذي حضره عدد من ضيوف الجمعية والأطباء ورؤساء الجمعيات الأردنية تم تكريم نائبة رئيس الجمعية السيدة ماري دعمس بمناسبة مرور ٣٥ عاماً على عضويتها في الجمعية وسنوات عطاءها الطويلة.

وبهذه المناسبة أكدت جمعية مكافحة السرطان أهمية هذه الفعاليات التي تساهم في تعزيز قيم الولاء للوطن وقائده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي منه نستلهم معاني التضحية والعطاء.



