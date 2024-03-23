المسلماني مخاطبا الحكومة حول مخرجات العفو العام





وطنا اليوم_إلى الحكومة الرشيدة ومجلس النواب الموقر .

ان جلالة سيد البلاد وجه بإصدار عفواً عاماً ، اي يجب ان يكون العفو اسما على مسمى



اي عاماً شامل كامل الدسم و يجب ما قبله ، ونذكر الحكومة ان العفو يجب ان يكون غير منقوص وغير منزوع الدسم وان لاتخرج بنود قانون العفو العام عن مضمونه وتحويله لعفو خاص بكثرة الاستثناءات من العفو ولا يحقق الطموح ولا حتى التسامح المرجو من نص فلسفة العفو العام الذي كان ينتظره المواطن بفارغ الصبر



التوجيهات الملكية وأهدافها النبيلة ودلالاتها الواضحة الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين ومنحهم فرصة جديدة لتصويب سلوكهم”وان لا تخالف الحكومة

الأصل في قانون العفو العام أن يكون عاماً وشاملاً”



باستثناء الجراءم التي المتعلقة بالتجسس والارهاب وتجارة المخدرات.



