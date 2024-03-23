صدور الموافقة الرسمية لانطلاقة  “حزب العمل” في يوم الكرامة 

وطنا اليوم_لا زالت ذكرى معركة الكرامة التي انتصر بها جيشنا العربي الباسل على الصهاينة الاوباش نيشان على صدور الأردنيين ، تاريخٌ يذكرنا بنفحات من النصر بكل معاني العز والفخار .



نحمدالله انه قد تزامنت هذه الذكرى المُشرفه مع صدور الموافقه الرسمية من مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات باعتماد تاريخ (( ٢١ / ٣ /٢٠٢٤ )) الانطلاقة الرسمية لحزب العمل بعد ان استوفى جميع الشروط المتطلبة بقانون الاحزاب الاردنية .



ان حزب العمل و هو “الاكبر على ساحة الوطن اليوم” ، اذ يبارك لاعضائه صدور الموافقة الرسمية فاننا نرفع الى مقام صاحب الجلاله و ولي عهده الامين ولقواتنا المسلحه بجميع مرتباتها والى ابناء وطننا الاشم اسمى ايات التهنئة والمباركة بالذكرى السادسة والخمسون ليوم الكرامة ..



كما نبارك للأم الاردنية المربية الفاضله (( ام النشامى )) في عيدها السنوي التي اعدت ابناء الوطن ليكونوا في اهبة الاستعداد لمواجهة لا بد قادمه مع هذا الكيان الغاصب المحتل لارضنا والمُدنس لمقدساتنا ، ولاعادة الكرامة في معركة التحرير باذن الله حتى تعود فلسطين حرة عربية ونقف على اعتاب الاقصى مهللين مكبرين باذن الله تعالى ..



اما اهلنا في غزة العزة ، فانتم اهلٌ لكل كرامه و شرف لكل مجد ، ومنارا لكل نيشان ، يا من صدقت بكم رسالة الاسلام وثبتم في العقيده ، ان تكونوا الطائفة التي حدث عنها رسولنا الكريم عليه افضل الصلوات والتسليم حين قال : “لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله”



ان الكرامة ليست محض يوم عابر في سجل الكفاح بل تاريخ جسد البطولة في ملحمة الدم والتراب حين ارتقت ارواح الشهداء الابرار في غور الاردن بالذود عن حمى الوطن و ليبقى الوطن عصيا وحصنا منيعا لا يضام ، وليذكروا قتلاهم فتلك فلول جيشهم الذي تقهقر صاغراً ذليلاً بكل عدته وعتاده و طائراته و مجنزراته ، فما لحق بهم الا الخزي والعار..



وستبقى الكرامة فينا ما حيينا و ان ميعاد العوده قادم لا محاله ، الا ان نصر الله قريب ، الا ان نصر الله قريب..



اخوكم

امين عام حزب العمل

#معتز_أبو_رمان