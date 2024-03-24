بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

إخماد حريق اشتعل في سفينة تجارية جراء استهدافها بمقذوف “حوثي” قبالة اليمن

منذ ساعتين
إخماد حريق اشتعل في سفينة تجارية جراء استهدافها بمقذوف “حوثي” قبالة اليمن

وطنا اليوم_أفادت مذكرة لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، بوقوع حادث على بعد 23 ميلا بحريا غربي مدينة المخا اليمنية.

وأعلنت الهيئة عن إصابة سفينة بمقذوف يشتبه بأنه “حوثي” قبالة اليمن، مشيرة إلى أن طاقم السفينة نجح في إخماد حريق جراء المقذوف والسفينة والطاقم بخير.

ومنذ 19 نوفمبر، يستهدف الحوثيون سفنا تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

ودفعت الهجمات والتوتر في البحر الأحمر الكثير من شركات الشحن الكبرى إلى تحويل مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب أفريقيا.

وتقود واشنطن تحالفا بحريا دوليا بهدف “حماية” الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها 12% من التجارة العالمية.

وتشن القوات الأميركية والبريطانية غارات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير. وينفذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات تستهدف صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
08:12

زيلينسكي: بوتين يسعى لتحميلنا مسؤولية هجوم موسكو

04:24

أنشطة رمضانية متنوعة بمراكز شبابية في إربد

03:20

الخارجية الألمانية تعزي الروس بهجوم كروكوس الإرهابي باللغة الروسية

02:58

وفاة وإصابتان إثر حادث تدهور مركبة في اربد

02:13

جمعية مكافحة السرطان الأردنية تقيم حفل إفطارها السنوي لمرضى السرطان وذويهم (صور)

02:05

“حزب الله” يستهدف تجهيزات تجسسية للاحتلال

01:15

القسام يعلن استهداف ناقلة جند قرب الشفاء

00:10

بلدية مادبا تمدد دوام رخص المهن للتسهيل على التجار

23:29

المسلماني مخاطبا الحكومة حول مخرجات العفو العام

23:24

صدور الموافقة الرسمية لانطلاقة  “حزب العمل” في يوم الكرامة 

23:20

“المجازر والاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني” كتاب جديد للدكتور الملاجي.

23:19

قتل صديقه في أيام مباركة لهذا السبب .. الصحفي مرايات يروي التفاصيل

وفيات
وفيات الجمعة 22-3-2024وفاة الإعلامي الأردني في قنوات الكأس القطرية محمد الكيالي.. قبل الافطار وهو صائمأسرة جامعة البترا تنعى شقيقة دولة الدكتور عدنان بدرانوفيات الخميس 21 – 3 – 2024وفيات الأربعاء 20-3-2024