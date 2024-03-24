إخماد حريق اشتعل في سفينة تجارية جراء استهدافها بمقذوف “حوثي” قبالة اليمن

وطنا اليوم_أفادت مذكرة لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، بوقوع حادث على بعد 23 ميلا بحريا غربي مدينة المخا اليمنية.



وأعلنت الهيئة عن إصابة سفينة بمقذوف يشتبه بأنه “حوثي” قبالة اليمن، مشيرة إلى أن طاقم السفينة نجح في إخماد حريق جراء المقذوف والسفينة والطاقم بخير.

ومنذ 19 نوفمبر، يستهدف الحوثيون سفنا تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر الماضي.



ودفعت الهجمات والتوتر في البحر الأحمر الكثير من شركات الشحن الكبرى إلى تحويل مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب أفريقيا.



وتقود واشنطن تحالفا بحريا دوليا بهدف “حماية” الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمر عبرها 12% من التجارة العالمية.



وتشن القوات الأميركية والبريطانية غارات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير. وينفذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات تستهدف صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق.