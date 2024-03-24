أنشطة رمضانية متنوعة بمراكز شبابية في إربد

وطنا اليوم_نظمت مراكز شبابية بمحافظة إربد، اليوم السبت، أنشطة رمضانية متنوعة بمشاركة أعضائها خدمة للشباب في المحافظة.

وعقد مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج ورشة عن فضائل شهر رمضان، بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز.واشتملت الورشة على محاور أهمية الصيام وفوائده البدنية والسلوكية وصلاة التروايح وأثرها النفسي على المصلين، ومميزات شهر رمضان من خلال التكافل الاجتماعي.ونظم مركز شباب وشابات غرب إربد محاضرة دينية عبر الاتصال المرئي، عن فضائل شهر رمضان المبارك عبر وسائل الاتصال المرئية بمشاركة 20 شابا وشابة ضمن الفئة العمرية من 15-24 عاما.

وتحدث المحاضر الدكتور أحمد الوديان، عن أهم فضائل شهر رمضان الذي فيه مغفرة ورحمة من رب العالمين للمسلمين باعتباره شهرا للتعاون والتكافل والمحبة والعبادات.

كما نفذ مركز شابات الطيبة مسابقة أفضل مقرئ للقرآن الكريم، بمشاركة 15 فتاة من مختلف الفئات العمرية.وأشرقت الواعظة إنعام علاونة على المسابقة الهادفة تعزيز مهارات القراءة والتلاوة والتجويد، حيث فازت المشاركة حلا علاونة بالمركز الأول، والمتسابقة هبة علاونة بالمركز الثاني، والمتسابقة جنى خالد بالمركز الثالث.