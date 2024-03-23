“حزب الله” يستهدف تجهيزات تجسسية للاحتلال

وطنا اليوم_أعلن “حزب الله” اللبناني استهداف منصتين للقبة الحديدية في موقع “كفار بلوم “للدفاع الجوي التابع للاحتلال الإسرائيلي بمسيّرتين.



وأضاف في بيان تلقته “قدس برس”، اليوم السبت، أنه “قصف التجهيزات التجسسية في موقع الرادار بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وحقّق إصابات مباشرة في الموقعين”.



ويشهد جنوب لبنان منذ الـ8 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تبادلا شبه يومي لإطلاق النيران، بين “حزب الله” اللبناني، بالتعاون مع “كتائب القسام – لبنان” الجناح العسكري لحركة “حماس”، و”سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، و”قوات الفجر” الجناح العسكري لـ “الجماعة الإسلامية” في لبنان (الإخوان المسلمين)، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ردا على عدوان الأخير على قطاع غزة.



ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ 169 يوما، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.



وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 32 ألفا وو 142 شهيدا، وإصابة 74 ألفا و412 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.