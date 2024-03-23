بلدية مادبا تمدد دوام رخص المهن للتسهيل على التجار

وطنا اليوم_قرر رئيس بلدية مادبا الكبرى، عارف الرواجيح، تمديد الدوام لجميع الدوائر المتعلق عملها بإصدار رخصة مهن وذلك اعتبارًا من اليوم السبت على أن يكون الدوام الفترة المسائية ابتداءً من الساعة التاسعة مساء ولغاية الحادية عشرة مساء.

وقال الرواجيح، في تصريح صحفي اليوم، إن قرار تمديد ساعات الدوام يأتي لمنح الفرصة لجميع التجار وأصحاب الرخص لتجديدها قبل انتهاء مدة التمديد التي أقرتها البلدية سابقاً وتجنيبهم دفع الغرامة التي ستقر على أي رخصة.



وأكد أن البلدية تعمل ضمن أسس وتعليمات واضحة بتسهيل وتسريع إجراءات الترخيص بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المعمول بها.