عاجل أبو عبيدة يعلن وفاة أسير إسرائيلي نتيجة نقص الدواء والغذاء

وطنا اليوم_أعلن الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أبو عبيدة، وفاة أسير إسرائيلي نتيجة نقص الدواء والغذاء.



وقال أبو عبيدة في تصريح صحفي مقتضب: “كنا قد حذرنا سابقاً أن أسرى العدو يعانون ذات الظروف التي يعانيها شعبنا من الجوع والحرمان، ويعانون من نقص الغذاء والدواء، وأن المرض بات يهدد حياة عددٍ منهم ونعلن وفاة الأسير الصهيوني “ييجـﭫ بوخطاﭪ” “יגב בוכשטב” 34 عاماً نتيجة نقص الدواء والغذاء”.