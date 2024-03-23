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أمطار آذار تزور المملكة مجدداً .. تطورات المنخفض القادم

منذ 3 ثواني
أمطار آذار تزور المملكة مجدداً .. تطورات المنخفض القادم

وطنا اليوم_يكون طقس الأحد بارداً نسبياً وغائما جزئياً إلى غائم في أغلب مناطق المملكة.

ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة من عدم الإستقرار الجوي تؤثر بشكل خاص على المناطق الشرقية، حيث من المتوقع أن تهطل زخات متفرقة من المطر في المناطق الشرقية قد تكون غزيرة أحياناً مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، ومن المتوقع أن يمتد هطول المطر أحياناً إلى أجزاء متفرقة من المملكة على شكل زخات خفيفة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.

وتكون الأجواء الاثنين، باردة نسبياً في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اما الثلاثاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبيلة والسهول ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار أحياناً في المناطق الصحراوية.


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