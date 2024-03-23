بالفيديو .. سائق “مركبة ” يسير عكس اتجاه السير على شارع 100  كاد يتسبب بكارثة

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_تسبب سائق “مركبة خصوصي” من نوع بيك اب لا تحمل اي لوحات ارقام خلفية ، بإرباك حركة مرور الشاحنات والمركبات على شارع 100 ، الواقع بين محافظة العاصمة عمان ومدينة الزرقاء نتيجة سيره عكس اتجاه السير على الطريق .





وبحسب الفيديو الذي وصل وطنا اليوم الإخبارية،صباح اليوم السبت، فأن سائق المركبة قام بمعاكسة السير لمسافة تبلغ قرابة الكيلو معرضًا بذلك حياة المواطنين للخطر، ومسببًا حالة ارباك للمركبات نتيجة بعد وجود حافلة ركاب و شاحنة نقل صغيره واخرى كبيره، تسير في مسربها القانوني، مما اعترض طريق المركبة المخالفة .







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