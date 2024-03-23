خلال لقاء لبحث أهم المعيقات التي تواجه المصدرين الى العراق



الجغبير: اعتماد شهادات المطابقة بين الأردن والعراق يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين



وطنا اليوم_أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير على ان العراق شريك اقتصاديّ أساسي للأردن، نظرا للعلاقة التاريخية المتميزة التي جمعت البلدين على مدى العقود الماضية، كما ان فرص التعاون بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين كبيرة وواسعة، الأمر الذي يسهم في تعزيز التكامل الصناعي في البلدين.



واضاف الجغبير، خلال اللقاء الذي بحث أهم المعيقات التي تواجه المصدرين الأردنيين الى العراق، والذي عقد في مبنى الغرفة، السبت، بحضور عدد كبير من ممثلي الشركات الصناعية، ان غرف الصناعة ستقوم باعداد مصفوفة بأهم القضايا التي تعيق زيادة التبادل التجاري بين البلدين، لرفعها الى رئاسة الوزراء، ليتم متابعة حلها من قبل الوزارات والجهات المعنية في البلدين.



واوضح الجغبير أن من اهم القضايا التي يتم طرحها من الصناعيين، هي اعتماد شهادات المطابقة بين البلدين، حيث تشترط الجهات الرسمية العراقية موافقة شركات دولية معنية بالكشف على المصانع الأردنية لاصدار شهادات مطابقة تسمح بتصدير المنتجات الصناعية الاردنية الى العراق، حيث طالبت غرف الصناعة باعتماد شهادات المطابقة الصادرة عن الجهات الرسمية في البلدين، حيث يتقاضى الطرف الثالث مبالغ مالية كبيرة نظير اصدار هذه الشهادات، ، اضافة الى التأخير في عملية الشحن.



واشار الجغبير الى مطالبة الملحقية التجارية في السفارة العراقية بالمملكة، بالتصديق على عدة وثائق من قبل السفارة في حالة التصدير الى العراق الشقيق، علما بأن اتفاقية التجارة الحرة العربية، لا تشترط هذا الاجراء، مبينا ان الغرفة ستقوم باصدار شهادات منشأ تحمل QR-CODE، لتمييز المنتجات الأردنية، وهو الأمر الذي تأمل الغرفة ان يكون بديلا لتصديق شهادات المنشأ من قبل السفارة.



وحول الصعوبات التي تواجه الشركات الصناعية الأردنية فيا يتعلق بالحصول على تأشيرات الدخول الى العراق، اكد الجغبير انه تم الاتفاق بين البلدين خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الأخيرة الى العراق، بتسهيل الحصول على هذه التأشيرات.



من جهته اوضح عضو مجلس الاعمال العراقي ورئيس لجنة القطاع الصناعي أحمد العاملي، ان المنتجات الأردنية تلقى رواجا كبيرا في السوق العراقي نظرا للجودة العالية التي تتمتع بها هذه المنتجات، حيث يشهد العراق حاليا نهضة اقتصادية كبيرة في كافة القطاعات، الأمر الذي يجعله قادرا على استيعاب العديد من المنتجات الأردني.



مدير عام مجلس الاعمال العراقي عبير النائب اعلنت عن عقد المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين العراق والأردن والمنطقة، بالتعاون مع غرفتي صناعة الأردن وعمان، خلال الفترة 5 – 6/5/2024 في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، حيث سيتم خلاله بحث اهم القضايا التي تعيق زيادة التبادل التجاري بين البلدين، موضحة انه سيقام ضمن فعاليات هذا المنتدى معرض للشركات الراغبة بعرض منتجاتها، وكذلك عقد لقاءات عمل ثنائية.