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تأجيل تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار لوقف الحرب على غزة

منذ 5 ثواني
تأجيل تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار لوقف الحرب على غزة

وطنا اليوم _قال برنامج الأمم المتحدة المُحدث إن جلسة مجلس الأمن الدولي التي كانت مقررة اليوم السبت، للتصويت على مشروع قرار جديد بشأن وقف الحرب على غزة تأجلت إلى يوم الإثنين.

وكانت الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي المجموعة المسماة “الدول العشر المنتخبة” تقدمت بمشروع قرار جديد لوقف الحرب في شهر رمضان المبارك.

واستخدمت أمس الجمعة كل من الصين والاتحاد الروسي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أميركي، وعارضته الجزائر أيضا، حيث جاءت المعارضة على القرار بما فيها الدول العربية بسبب اللبس في بعض فقرات القرار التي لا تطالب بوقف الحرب، فيما بعضها يوحي بالسماح لإسرائيل بمواصلة الحرب.


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