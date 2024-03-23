قديروف يتوعد بالقضاء على المتورطين في الهجوم الإرهابي على روسيا في أي مكان

وطنا اليوم_توعد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، بالبحث والقضاء على الإرهابيين في أي مكان، معلقا على اعتقال المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي على مركز “كروكوس” التجاري.



ودعا رمضان قديروف إلى البحث عن الإرهابيين والقضاء عليهم مثل المعتقلين في مقاطعة بريانسك.



وقال قديروف: “أينما كنا، سنبحث عن مثل هؤلاء الشياطين والإرهابيين وعبدة الشيطان ونقضي عليهم”.



مساء يوم أمس الجمعة، اقتحم عدد من المسلحين مركز “كروكوس” في ضواحي موسكو، وأطلقوا النار على الجمهور في القاعة من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم في المبنى ومقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين.