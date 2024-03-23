بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

قديروف يتوعد بالقضاء على المتورطين في الهجوم الإرهابي على روسيا في أي مكان

منذ 18 ثانية
قديروف يتوعد بالقضاء على المتورطين في الهجوم الإرهابي على روسيا في أي مكان

وطنا اليوم_توعد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، بالبحث والقضاء على الإرهابيين في أي مكان، معلقا على اعتقال المشتبه بهم في الهجوم الإرهابي على مركز “كروكوس” التجاري.


ودعا رمضان قديروف إلى البحث عن الإرهابيين والقضاء عليهم مثل المعتقلين في مقاطعة بريانسك.

وقال قديروف: “أينما كنا، سنبحث عن مثل هؤلاء الشياطين والإرهابيين وعبدة الشيطان ونقضي عليهم”.

مساء يوم أمس الجمعة، اقتحم عدد من المسلحين مركز “كروكوس” في ضواحي موسكو، وأطلقوا النار على الجمهور في القاعة من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة، ما تسبب في اندلاع حريق ضخم في المبنى ومقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:32

الأمانة تكشف موعد بدء التشغيل الفعلي لإشارة المشاغل

19:09

رؤساء وزارات وأعيان ونواب ومسؤولين وشيوخ يلبون دعوة السفير القطري آل ثاني

18:37

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من وجهاء بني حسن بمحافظة جرش

18:03

أول منشور على “إكس” لحامل شريحة “نيورالينك” بمجرد “التفكير”

17:30

المنتخب الوطني يستأنف تدريباته في عمّان استعدادا لمباراة باكستان

17:29

عمان الاهلية تهنىء بذكرى الكرامة وعيد الأم

17:27

مسلمون ومسيحيون ويهود وهندوس يُصلُّون بغرفة واحدة دعما لغزة

17:05

الاحتلال يعدم طبيب في مستشفى الشفاء بعد رفضه المغادرة

16:53

العيسوي: مواقف الملك وجهوده لنصرة أهل غزة تعبر عن صوت الحق وضمير الإنسانية

16:23

بوتين يتحدث عن هجوم موسكو الدامي.. ويقحم أوكرانيا

15:53

وفد المستشفى الأردني نابلس/2 يزور ضريح الشهيد شويعر ورفقائه

15:42

السعايدة يختتم برنامجاً تدريبياً مختصّاً في مجال النزاهة ومكافحة  الفساد

وفيات
وفيات الجمعة 22-3-2024وفاة الإعلامي الأردني في قنوات الكأس القطرية محمد الكيالي.. قبل الافطار وهو صائمأسرة جامعة البترا تنعى شقيقة دولة الدكتور عدنان بدرانوفيات الخميس 21 – 3 – 2024وفيات الأربعاء 20-3-2024