أصناف تجاوزت 70 قرشاً .. أسعار الخضار محلياً

وطنا اليوم_ورد إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، السبت، 2753 طن خضار، و608 أطنان فواكه، و 228 طن ورقيات.



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام:



تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 50 و 75 قرشا، والبصل الناشف بين 20و30، والبطاطا بين 40 و60، والبندورة بين 7 و20، والجزر بين 30 و40، والخيار بين 40 و70، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 30و 60، والموز البلدي بين 50 و75قرشا.