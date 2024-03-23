وطنا اليوم_ورد إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، السبت، 2753 طن خضار، و608 أطنان فواكه، و 228 طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام:
تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 50 و 75 قرشا، والبصل الناشف بين 20و30، والبطاطا بين 40 و60، والبندورة بين 7 و20، والجزر بين 30 و40، والخيار بين 40 و70، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 30و 60، والموز البلدي بين 50 و75قرشا.
أصناف تجاوزت 70 قرشاً .. أسعار الخضار محلياً
وطنا اليوم_ورد إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، السبت، 2753 طن خضار، و608 أطنان فواكه، و 228 طن ورقيات.