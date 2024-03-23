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أصناف تجاوزت 70 قرشاً .. أسعار الخضار محلياً

منذ 38 ثانية
أصناف تجاوزت 70 قرشاً .. أسعار الخضار محلياً

وطنا اليوم_ورد إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، السبت، 2753 طن خضار، و608 أطنان فواكه، و 228 طن ورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام:

تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 50 و 75 قرشا، والبصل الناشف بين 20و30، والبطاطا بين 40 و60، والبندورة بين 7 و20، والجزر بين 30 و40، والخيار بين 40 و70، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 30و 60، والموز البلدي بين 50 و75قرشا.


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