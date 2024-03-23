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الأمانة تكشف موعد بدء التشغيل الفعلي لإشارة المشاغل

منذ 3 ثواني
الأمانة تكشف موعد بدء التشغيل الفعلي لإشارة المشاغل

أعلنت أمانة عمان الكبرى أنها ستبدأ بالتشغيل الفعلي لإشارات المشاغل (دوار المشاغل سابقاً ) نهاية الأسبوع الحالي بالتعاون مع ادارة السير.

وقال مدير دائرة تخطيط المرور بالأمانة المهندس محمد الحنيطي أن الإشارة الضوئية التي تم استحداثها بالموقع بدل الدوار ستعمل بثلاثة أطوار حيث سيخدم الطور الأول حركة السير القادم من محطة طارق عبر شارع الشهيد باتجاه شارع الأقصى و حركة السير القادم من دوار المدينة عبر شارع الشهيد باتجاه شارع نور سلطان باييف ( النبعة).

وسيخدم الطور الثاني المركبات القادمة من شارع الأقصى باتجاه شارع الشهيد و شارع نور سلطان باييف.

وفي ما يتعلق بالطور الثالث فإنه سيخدم المركبات القادمة من شارع نور سلطان باييف (النبعة) باتجاه محطة طارق وشارع الأقصى. وأضاف الحنيطي أن أمانة عمان استكملت كافة الأعمال الإنشائية في الموقع، وتزويده بكافة وسائل السلامة المرورية من شواخص ارشادية وتحذيرية بالإضافة إلى العلامات الأرضية.


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