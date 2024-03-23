مسلمون ومسيحيون ويهود وهندوس يُصلُّون بغرفة واحدة دعما لغزة

وطنا اليوم_تضامناً مع غزة، والمطالبة بوقف إطلاق النار بشكل فوري في القطاع، أدى مسلمون ومسيحيون ويهود وهندوس صلاة في توقيت متزامن وبغرفة واحدة داخل كنيسة، بمدينة نيويورك الأميركية.



وتداولت مجموعات دينية، بينها مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، واليهود من أجل العدالة العنصرية والاقتصادية (يهودية أميركية) صورا ومقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أداء مسلمين ومسيحيين ويهود صلاة في توقيت متزامن لأهل غزة المحاصرين.



كما أظهرت المقاطع المصورة المصلين الذين يرتدي معظمهم الكوفية الفلسطينية، وهم يتضرعون إلى الله بالدعاء لغزة وسط تعاطف كبير.



وكتبت مجموعة “اليهود من أجل العدالة العنصرية والاقتصادية”، في منشور على حسابها عبر منصة إكس: “يا لها من ليلة جميلة اجتمعت فيها الدعوة الأخلاقية العاجلة لقادة الأديان من المسلمين واليهود والمسيحيين والهندوس لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة”.



كما نشرت المجموعة اليهودية صورا لإفطار جماعي استضافته كنيسة “St. Luke AME” بنيويورك، تحت اسم “إفطار من أجل وقف إطلاق النار بغزة”.