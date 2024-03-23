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رؤساء وزارات وأعيان ونواب ومسؤولين وشيوخ يلبون دعوة السفير القطري آل ثاني

منذ ثانيتين
رؤساء وزارات وأعيان ونواب ومسؤولين وشيوخ يلبون دعوة السفير القطري آل ثاني

وطنا اليوم_أقام سفير دولة قطر في الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني مأدبة افطار بمناسبة شهر رمضان الكريم, بحضور نخبة من رجالات الدولة من رؤساء وزراء وسياسيين ودبلوماسيين.


وحضر الافطار رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورؤساء الوزراء السابقون عبدالرؤوف الروابدة وعون الخصاونة ونادر الذهبي.


كما حضر مأدبة الافطار عدد من اصحاب المعالي الوزراء السابقين وأعيان ونواب ومديرا الأمن السابقان الباشا فاضل الحمود والباشا حسين الحواتمة.


وأكد الحضور عمق العلاقات الأخوية الأردنية القطرية ومتانتها.


وشددوا على أن العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، يحرص على تنميتها وتعزيزها والبناء عليها في مختلف المجالات، جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بما يصب في خدمة المصالح المشتركة للبلدين وقضايا الأمة العربية العادلة.


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