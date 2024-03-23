المنتخب الوطني يستأنف تدريباته في عمّان استعدادا لمباراة باكستان

وطنا اليوم_استأنف المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته في عمّان، بعد عودته من العاصمة الباكستانية إسلام أباد الجمعة، حيث فاز هناك على المنتخب الباكستاني بنتيجة 3-0، في إطار منافسات المجموعة السابعة بتصفيات كأس العالم.



ويلتقي المنتخب نظيره الباكستاني، في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ستاد عمّان.



ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، يليه منتخب طاجكستان بـ 4 نقاط بفارق عن المنتخب الوطني الذي يملك أيضا 4 نقاط، فيما يحتل منتخب باكستان المركز الأخير من دون نقاط.