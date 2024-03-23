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المنتخب الوطني يستأنف تدريباته في عمّان استعدادا لمباراة باكستان

منذ 3 ثواني
المنتخب الوطني يستأنف تدريباته في عمّان استعدادا لمباراة باكستان

وطنا اليوم_استأنف المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريباته في عمّان، بعد عودته من العاصمة الباكستانية إسلام أباد الجمعة، حيث فاز هناك على المنتخب الباكستاني بنتيجة 3-0، في إطار منافسات المجموعة السابعة بتصفيات كأس العالم.

ويلتقي المنتخب نظيره الباكستاني، في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ستاد عمّان.

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، يليه منتخب طاجكستان بـ 4 نقاط بفارق عن المنتخب الوطني الذي يملك أيضا 4 نقاط، فيما يحتل منتخب باكستان المركز الأخير من دون نقاط.


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