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بوتين يتحدث عن هجوم موسكو الدامي.. ويقحم أوكرانيا

منذ ساعة واحدة
بوتين يتحدث عن هجوم موسكو الدامي.. ويقحم أوكرانيا

وطنا اليوم_في أول تعليق له على الهجوم الدامي على قاعة حفلات موسيقية قرب العاصمة الروسية قتل فيه العشرات، توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمحاسبة كل المسؤولين عن الهجوم.

وفي كلمة متلفزة، السبت، أكد بوتين العثور على جميع المهاجمين واعتقالهم، وقال إن من خطط لهذا الهجوم وجميع المسؤولين عنه سيعاقبون.

وقال الرئيس الروسي إن منفذي الهجوم حاولوا الفرار إلى أوكرانيا، التي كررت نفيها أي صلة لها بالهجوم الذي وصفته بالإرهابي.

وذكرت وكالة إنترفاكس نقلا عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أن أربعة من المشتبه في ضلوعهم في هجوم قرب موسكو أمس الجمعة كانوا يتجهون نحو الحدود مع أوكرانيا عندما تم اعتقالهم في وقت مبكر اليوم السبت.

وأضافت أنهم كانوا على اتصال مع أشخاص على الجانب الأوكراني.

وحدد بوتين الأحد 24 مارس يوما للحداد على ضحايا الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو.

وشن مسلحون من تنظيم داعش خراسان هجوما فتحوا فيه النار على قاعة حفلات في ضاحية قرب العاصمة الروسية، أسفر عن مقتل 115 شخصا حسبما أعلنت السلطات الروسية.

وكان مسؤول أميركي قال لرويترز إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تؤكد إعلان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.

وأعلن الكرملين توقيف 11 شخصا، بينهم “المهاجمون الأربعة” الذين نفّذوا الهجوم، وأفاد في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية.

والهجوم الذي تبناه تنظيم داعش – خراسان، بدأت وسائل الإعلام الروسيّة في الإبلاغ عنه حوالي الساعة الثامنة والربع مساء (15,30 بتوقيت غرينيتش) يوم الجمعة، نفذه عدد من المسلّحين في كروكوس سيتي هول، وهي قاعة للحفلات الموسيقية تقع في كراسنوغورسك، عند المخرج الشمالي الغربي للعاصمة.

وشددت روسيا إجراءاتها الأمنية في المطارات والمحطات بمختلف أنحاء العاصمة، وهي منطقة شاسعة يقطنها أكثر من 21 مليون نسمة.

وجاء الحادث بعد أيام من إعادة انتخاب بوتين لولاية جديدة مدتها 6 سنوات، في الوقت الذي تغزو فيه القوات الروسية أوكرانيا.


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