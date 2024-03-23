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السعايدة يختتم برنامجاً تدريبياً مختصّاً في مجال النزاهة ومكافحة  الفساد

منذ 12 ثانية
السعايدة يختتم برنامجاً تدريبياً مختصّاً في مجال النزاهة ومكافحة  الفساد



وطنا اليوم_عمّان، 23 آذار ٢٠٢٤- اختتم رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، الخميس الماضي، البرنامج التدريبي المتخصص في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، والذي عُقِد في مقر الهيئة بالتعاون مع مركز الابتكار والتدريب في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبمشاركة مدربين وخبراء مختصين بهذا المجال.

وتضمّن البرنامج الذي استمر أربعة أيام وشارك فيه (٢٦) موظفاً من موظفي الهيئة العاملين بمختلف الوحدات التنظيمية، شروحاً تفصيلية حول معايير النزاهة الوطنية، وجرائم الفساد التي نص عليها قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وطرق مكافحة غسل الأموال الناشئة عن أفعال الفساد، وتعرفوا على مهام مختبر الأدلة الرقمية ودوره في التعامل مع الأدلة.

المتدربون من جهتهم أشادوا بالمدربين وبالمواضيع التي تم تقديمها خلال البرنامج، والتي ساهمت في زيادة وعيهم ومعرفتهم حول ماهية الفساد وأشكاله، وطرق محاربته والحد منه، وأهمية تعزيز ثقافة الإبلاغ عن حالات الفساد والمخالفات الإدارية والمالية، والتعرف على الإطار القانوني والمعايير الدولية للنزاهة والشفافية والذي يبدأ من المواطن نفسه للوصول إلى مجتمعٍ خالٍ من الفساد.


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