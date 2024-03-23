رجل الاعمال الكويتي عادل الغانم يتبرع بانشاء ٣ مدارس في الاردن

وطنا اليوم_- تبرع رجل الاعمال الكويتي عادل الغانم بمبلغ مليون وخمسمئة ألف دينار أردني ، لغاية إنشاء ثلاثة مدارس ، وهي مدرسة بيت يافا / اربد ومدرسة الحوية / مأدبا، ومدرسة فاطمة الزهراء / الكرك ، بحسب ما ذكرت وزارة التربية والتعليم .



وبحسب الاتفاقية التي وقعتها وزارة التربية والتعليم مع الغانم ، يتم تسليم موقع مدرسة بيت يافا في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد؛ للبدء بأعمال التصميم فور توقيع الاتفاقية، وتُسلَّم المواقع الأخرى خلال مُدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ توقيع هذهِ الاتفاقية.



كما سيتم تسمية المدارس المُستهدَفة على النحو الآتي : مدرسة يعقوب جاسم الغانم ، مدرسة مرزوق جاسم بودي ، ومدرسة شيخة محـمـد الغانم .