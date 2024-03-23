بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

رجل الاعمال الكويتي عادل الغانم يتبرع بانشاء ٣ مدارس في الاردن

منذ دقيقة واحدة
رجل الاعمال الكويتي عادل الغانم يتبرع بانشاء ٣ مدارس في الاردن

وطنا اليوم_- تبرع رجل الاعمال الكويتي عادل الغانم بمبلغ مليون وخمسمئة ألف دينار أردني ، لغاية إنشاء ثلاثة مدارس ، وهي مدرسة بيت يافا / اربد  ومدرسة الحوية / مأدبا، ومدرسة فاطمة الزهراء / الكرك ، بحسب ما ذكرت وزارة التربية والتعليم .


  وبحسب الاتفاقية التي وقعتها وزارة التربية والتعليم مع الغانم ، يتم تسليم موقع مدرسة بيت يافا في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد؛ للبدء بأعمال التصميم فور توقيع الاتفاقية، وتُسلَّم المواقع الأخرى خلال مُدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ توقيع هذهِ الاتفاقية.


 كما سيتم تسمية المدارس المُستهدَفة على النحو الآتي : مدرسة يعقوب جاسم الغانم ، مدرسة مرزوق جاسم بودي ، ومدرسة شيخة محـمـد الغانم .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:36

بلدية غرب اربد تعزز اسطول آلياتها   بسيارتين كهربائيتين موديل2024، نوع JAC E10x  

15:32

الشوحة: العفو الملكي مكرمة هاشمية ستعيد الحياة لــعـائـلات وأســر الـمـحـكوميــن

15:21

صدور كتاب “وصفي التل … الملف رقم صف”

15:03

قرآن وهجوم كبير”.. تفاصيل جديدة حول تسلل مسلحين من الأردن إلى إسرائيل

14:59

الأردن يشارك في معرض السياحة الروسي الدولي للسياحة والسفر MITT

14:55

ماذا تعرف عن الإستراتيجية الوطنية للوقاية من آفة المخدرات (2024-2026)

14:52

عاجل/ الشوحة :تراجع المبيعات في الاسواق بنسبة ٨٠٪ والقطاعات تعاني ..

14:29

الجيش المصري يعزز تواجد مدرعاته على حدود غزة.. تفاصيل

14:26

أبناء حي الطفايلة لنصرة غزة يواصلون حملة تفطير صائم طوال شهر رمضان في شمال غزة

14:22

عاجل شهداء ومصابون باستهداف طابور انتظار للمساعدات في غزة

14:20

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 136

14:15

ماليزيا تتبرع بــ 2.1 مليون دولار للأونروا

وفيات
وفيات الجمعة 22-3-2024وفاة الإعلامي الأردني في قنوات الكأس القطرية محمد الكيالي.. قبل الافطار وهو صائمأسرة جامعة البترا تنعى شقيقة دولة الدكتور عدنان بدرانوفيات الخميس 21 – 3 – 2024وفيات الأربعاء 20-3-2024