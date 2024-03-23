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بلدية غرب اربد تعزز اسطول آلياتها   بسيارتين كهربائيتين موديل2024، نوع JAC E10x  

منذ 7 ثواني
بلدية غرب اربد تعزز اسطول آلياتها   بسيارتين كهربائيتين موديل2024، نوع JAC E10x  

وطنا اليوم_ضمن جهود رئيس بلدية غرب إربد السيد جمال البطاينة  في تعزيز وإستحداث أسطول نقل البلدية، عززت بلدية غرب إربد اسطول آلياتها   بسيارتين كهربائيتين موديل2024، نوع JAC E10x  

للعمل ضمن أسطول آلياتها، وذلك لاهتمام رئاسة البلدية بالواقع الخدمي و البيئي في المنطقة وخاصة في ضوء ما عانته البلدية قديماً من قلة الآليات وقدم موديلاتها التي لا تصلح للخدمة.

وقال رئيس البلدية جمال البطاينة، إن البلدية حريصة على مضاعفة أسطول آلياتها ضمن خطتها النهضوية التطويرية  التي تنتهجها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في أسرع وقت والاستجابة لطلباتهم  والوقوف على احتياجاتهم

وبين البطاينة إلى ان الغاية من هذه السيارات الكهربائية هو تخفيف فاتورة الصيانة على كاهل البلدية وتعزيز خدمة المواطنين بالطريقة المثلى والحفاظ على البيئة وتوفير سيارات لتسهيل مهام عمل البلدية .


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