قرآن وهجوم كبير”.. تفاصيل جديدة حول تسلل مسلحين من الأردن إلى إسرائيل

وطنا اليوم_ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باعتقال شخصين عبرا من الأردن معهما أسلحة ويشتبه في تخطيطهما لتنفيذ هجوم كبير ليلة الجمعة بالقرب من مستوطنة بتسيل في غور الأردن.



وقالت “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية إن القوات الأمنية الإسرائيلية فتحت تحقيقا في القضية، ثم تم تحويل الشخصين إلى الشاباك (جهاز الأمن الإسرائيلي) لمزيد من التحقيق.



وأشارت تفاصيل جديدة نشرت صباح اليوم إلى أن الاثنين عبرا من الأردن، وعثر معهما على نسخة من القرآن الكريم.

وقالت الصحيفة إن قوات الأمن لا تعرف حتى اللحظة الجهة التي ينتمي إليها المشتبه بهما، ولكن وفقا لأحدث التقديرات، فقد “تم إحباط هجوم كبير”.



من جهتها قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إنها تتابع الأنباء التي تتداولها وسائل إعلام إسرائيلية حول اعتقال مسلحَّين اثنين بالقرب من قرية فصايل الفلسطينية، بعد اجتيازهما الحدود الأردنية.



وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن الوزارة ومن خلال السفارة الأردنية في تل أبيب، تتابع مع السلطات الإسرائيلية للتحقق من صحة هذه الأنباء.