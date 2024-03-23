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عاجل/ الشوحة :تراجع المبيعات في الاسواق بنسبة ٨٠٪ والقطاعات تعاني ..

منذ ساعة واحدة
عاجل/ الشوحة :تراجع المبيعات في الاسواق بنسبة ٨٠٪ والقطاعات تعاني ..

وطنا اليوم_قال  رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة ان الحركة الشرائية بالاسواق ضعيفة جدا،  نظرا لعدم توفر السيولة الكافية بين يدي المواطنين بالرغم من تسليم الرواتب، مبينا ان جميع القطاعات التجارية تضررت من حالة الركود التي تمر بها الاسواق   .

واضاف الشوحة ل الاردن 24 ان البنوك لها دور بالازمة التي تعاني منها الاسواق نظرا لعدم منح تسهيلات بسبب ارتفاع الفوائد وعدم تاجيل اقساط المواطنين والقطاعات الاقتصادية ، مشيرا الى ان تاجيل قسط او قسطين على الاقل  سيساهم في تحريك الاسواق وضخ السيولة ودوران العجلة الاقتصادية .

وبين الشوحة ان نسبة تراجع المبيعات بالاسوق ناهزت ال 80% بالرغم من دخول شهر رمضان المبارك ، لافتا الى ان الاسواق فارغة وتخلو من المتسوقين واصبحت المعاناة كبيرة لدى كافة القطاعات .

وطالب الشوحة الحكومة  بتخفيض الرسوم الجمركية واعادة النظر بضريبة المبيعات وتاجيل اقساط البنود وتخفيض الفوائد على القروض لتتمكن القطاعات التجارية من تامين السيولة في عمليات البيع والشراء .


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