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الجيش المصري يعزز تواجد مدرعاته على حدود غزة.. تفاصيل

منذ ساعة واحدة
الجيش المصري يعزز تواجد مدرعاته على حدود غزة.. تفاصيل

وطنا اليوم_عزز الجيش المصري مدرعاته على طول الحدود المصرية مع مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت صور ملتقطة تواجد مركبات مدرعة تابعة للجيش المصري متمركزة على طول حدود رفح مع قطاع غزة.

وقالت تقارير إعلامية إن التعزيزات العسكرية تتزامن مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الحدود المصرية مع غزة اليوم السبت لتجديد المناشدات من أجل وقف إطلاق النار في قطاع فزة.


وتأتي زيارته في الوقت الذي يهدد فيه الاحتلال بشن عملية عسكرية كبيرة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، على الحدود مع مصر، رغم مناشدات دولية للحيلولة دون القيام بمثل هذا الهجوم.

ويلوذ غالبية سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بمحيط رفح. وعلى الرغم من أن الظروف أسوأ في شمال القطاع، فإن محنة المدنيين في جميع أنحاء القطاع تفاقمت بشكل حاد في ظل استمرار الصراع.

وسيزور جوتيريش العريش في شمال سيناء بمصر، حيث يتم تسليم وتخزين الكثير من مساعدات الإغاثة الدولية لغزة، والجانب المصري من معبر رفح، أحد نقاط دخول المساعدات.

ومن المتوقع أن يزور مستشفى في العريش ويلتقي بموظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في رفح.

ومع تلاشي الآمال في التوصل إلى هدنة خلال شهر رمضان وتزايد الوضع الإنساني في غزة سوءا، تسعى الولايات المتحدة ودول أخرى إلى استخدام عمليات الإسقاط الجوي والسفن لتوصيل المزيد من مواد الإغاثة.

لكن الوكالات الإنسانية تقول إنه لم تدخل غزة سوى خُمس كمية الإمدادات المطلوبة تقريبا، وأوضحت أن الطريقة الوحيدة لتلبية الاحتياجات في القطاع الساحلي هي تسريع عمليات التسليم عن طريق البر.


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