ماليزيا تتبرع بــ 2.1 مليون دولار للأونروا

وطنا اليوم – أعلنت ماليزيا، اليوم السبت، أنها ستسهم بمبلغ إضافي قدره 2.1 مليون دولار أميركي، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا)، ليصبح بذلك إجمالي المساهمة الماليزية 4.21 مليون دولار.

وبحسب وكالة الأنباء الماليزية (برناما)، قالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان، إن ماليزيا وافقت على المساهمة بالمبلغ الإضافي مع استمرار تدهور الوضع في غزة والتحديات المالية الحالية التي تواجهها الوكالة.

وأضافت الوزارة أن ماليزيا تواصل وستظل ثابتة في التزامها بتقديم المساعدات والدعم الأساسيين للأونروا وسط التحديات المالية الحالية التي تواجهها وكالة الإغاثة.

وأشارت إلى أنه في إظهار الدعم للأونروا، قامت ماليزيا في 17 تشرين الثاني الماضي بتوجيه 2.1 مليون دولار للوكالة باستخدام أموال من الصندوق الائتماني الإنساني لشعب فلسطين، إضافة إلى تعهد ماليزيا للأونروا على مدى خمس سنوات بمبلغ 200 ألف دولار أميركي سنويا من عام 2021 إلى عام 2025.

ولفتت إلى أن 12 دولة رئيسية مساهمة حتى الآن قامت بتعليق تمويلها الطوعي للأونروا بعد مزاعم بتورط 12 من موظفيها في هجوم 7 تشرين الأول الماضي؛ ما أدى إلى نقص التمويل.

وأفادت الوزارة بأن ماليزيا ترحب بالإعلان الذي أصدرته أربع دول وهي أستراليا وأيسلندا وكندا والسويد بشأن استئناف تمويلها للأونروا.

وأكدت أن ماليزيا ستواصل دعم الأونروا وعملها الأساسي للتخفيف من معاناة الفلسطينيين.