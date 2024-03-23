أورنج الأردن تطلق عدداً من المبادرات في رمضان اتساقاً مع رسالتها الإنسانية

وطنا اليوم – ضمن جهودها الإنسانية المستمرة وتزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، أطلقت أورنج الأردن عدداً من المبادرات الهادفة إلى تعزيز صلتها مع مجتمعها الأردني في تجسيد للقيم الرمضانية وتأكيد بأن “الأمل موجود” إذا ما تضافرت جهود جميع المؤسسات الوطنية معاً لتحقيق الأفضل لمجتمعنا.

وقدمت أورنج الأردن تبرعات نقدية وعينية وتطوعية لكل من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وتكية أم علي ومركز الحسين للسرطان لدعم الأهل في الأردن وفلسطين ضمن مبادرات متنوعة.

واستهلت أورنج الأردن شهر رمضان المبارك بتقديم طرود غذائية لجمعيات خيرية مختلفة تعمل مع مرضى السرطان والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتؤمن أورنج الأردن بأن موظفيها جزء لا يتجزأ من تحقيق رسالتها الإنسانية، لذلك تحرص على أن تعيش معهم القيم الرمضانية. في هذا السياق، تطوع الموظفون عدة مرات لتوزيع الطرود الغذائية كما قاموا بتقديم وجبات الإفطار للصائمين خلال موائد الرحمن في تكية أم علي في الأردن.

ولأن رسم البسمة على وجوه الآخرين تعد واحدة من أهم القيم الرمضانية، تتعاون أورنج الأردن مع مركز هيا الثقافي لرعاية إفطار جماعي ل 100 طفل، كما سيقوم الموظفون برسم البسمة على وجوههم ضمن مبادرة “ارسم بسمة في رمضان”، مع العلم بأن الشركة خصصت قيمة الإفطارات الرمضانية الخاصة بالموظفين هذا العام للتبرع للأهل في غزة.

ومن الجدير بالذكر أن أورنج الأردن، عملت خلال الشهور الماضية على تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة لدعم الأهل في قطاع غزة استجابة للظروف الإنسانية التي يمر بها القطاع.

وشملت المبادرات مطابقة قيمة التبرعات على محفظة Orange Money في استكمال لجهود الشركة التي أتاحت منذ اللحظة الأولى خيار “دعم ومساندة قطاع غزة” على المحفظة. كما تطوع الموظفون مع تكية أم علي لتعبئة وتجهيز الطرود الغذائية الطارئة المتوجهة إلى الأهل في القطاع.

ولم تدخر أورنج الأردن جهداً في دعم الأهل في القطاع، حيث عملت على التبرع بالاحتياجات الضرورية والعاجلة لهم، خصوصاً العائلات الأكثر تأثراً بتداعيات الحرب، وكانت أورنج شركة الاتصالات الوحيدة التي قدمت 1000 دقيقة مجانية للاتصال على جميع شبكات فلسطين للاطمئنان على عائلاتهم.

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo

نبذة عن Orange الأردن

أورنج الأردن هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة Orange العالمية، ويمتد حضورها الجغرافي في جميع أنحاء المملكة من خلال فريق يضم أكثر من 1600 موظفة وموظف يحرصون على تقديم أفضل تجربة للزبائن اتساقاً مع مكانة أورنج كمزود رقمي رائد ومسؤول.

تقدم أورنج الأردن حلولاً رقمية متكاملة تشمل خدمات الاتصال الثابت، والخلوي، والإنترنت، والبيانات وحلول الحياة الذكية لما يقارب 4.1 مليون زبون في الأردن.

تتسم الحلول الرقمية التي تقدمها أورنج الأردن بالشمولية حيث تخدم بالإضافة إلى الأفراد، الأعمال والشركات من خلال مجموعة حلول القطاع المؤسسي والشركات المندرجة ضمن علامتها التجارية (Orange Business).

توظف أورنج الأردن قيمها الرئيسية المتمثلة في الاهتمام، والتركيز ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، واﻟمرونة، واﻟﺘﻌﺎون، واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، والتميز واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، لتسهم في تحقيق رؤية التمكين والشمول الرقمي، التي تشكل حجر الزاوية في استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية المنبثقة من الخطة الاستراتيجية لمجموعة أورنج العالمية “قيادة المستقبل”، والتي تتضمن أربعة محاور رئيسية وتشمل التعليم الرقمي، والشمول الرقمي، والريادة والمناخ والبيئة.

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo

نبذة عنOrange

تعتبرOrange أحد مشغلي الاتصالات الرائدين في العالم بحجم مبيعات يصل الى 43.5 مليار يورو في 2022 وبعدد موظفين يصل الى 136,000 موظف في جميع أنحاء العالم حتى 31 آذار/مارس 2023، بما فيهم 74,000 موظف في فرنسا. وتخدم الشركة قاعدة زبائن تصل إلى 288 مليون زبون حتى 31 آذار/مارس 2023، بما فيها 243 مليون مستخدم لخدمات الهاتف الخلوي، و24 مليون مستخدم لخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق. تتواجد الشركة في 26 بلداً حول العالم، وهي المزود الرئيسي لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشركات متعددة الجنسيات حول العالم تحت العلامة التجارية Business Services Orange لخدمات الأعمال. وأطلقت المجموعة في شباط /فبراير2023 خطتها الاستراتيجية “قيادة المستقبل” المنبثقة عن التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية والبيئية، والهادفة لإعادة هيكلة نموذج أعمال Orange كمشغّل للخدمات. حيث، ستسرع الشركة نمو أهم منتجاتها، وتركز على مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي في خلق نموذجها الخاص بالابتكار، وستعزز مكانتها كصاحب عمل مسؤول يقدم ظروف عمل جاذبة ومتكيفة مع المهن المستحدثة.

Orange شركة مدرجة على بورصة يورونكست باريس تحت الرمز ORAومدرجة كذلك في بورصة نيويورك تحت الرمز ORAN.

وللمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: www.orange.com, www.orange-business.com وتطبيق أخبار Orange.

أو متابعتنا على تويتر: @orangegrouppr

تُعد Orange وأي منتجات أو خدمات أخرى مضمنة في هذه المواد علامات تجارية لشركة Orange أو Orange Brand Services Limited.