الأردن يشارك في معرض السياحة الروسي الدولي للسياحة والسفر MITT عمان – موسكو، روسيا

وطنا اليوم – اختتمت هيئة تنشيط السياحة الأردنية مشاركتها في معرض السياحة الروسي الدولي للسياحة والسفر MITT ، الذي أقيم في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 19 إلى 21 اذار الحالي بمشاركة 12 مكتب سياحة وسفر إضافة الى سلطة إقليم منطقة العقبة الاقتصادية والخطوط الملكية وبحضور السفير الاردني في روسيا خالد الشوابكة .

وتمثلت مشاركة الأردن في المعرض لهذا العام ضمن جناح مميز يضم أجمل ما توفره الوجهات السياحية الأردنية، بما في ذلك المواقع الأثرية الرائعة، والتجارب الثقافية والدينية المهمة , وقد استقطب جناح الأردن اهتمام الزوار بفضل تقديمه لمحة شاملة عن التنوع السياحي الذي يقدمه الأردن كوجهة سياحية.

وفي تعليق على مشاركة الأردن في المعرض، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات : ” يعد معرض السياحة الروسي الدولي للسياحة والاسفار فرصة حقيقية للترويج السياحي للمملكة حيث يعد المعرض أكبر حدث للسفر في روسيا وفي منطقة رابطة الدول المستقلة CEI حيث يجلب ممثلي الصناعة السياحية في روسيا ومناطق أخرى من العالم .

وأضاف عربيات ان معرض السياحة الروسي الدولي للسياحة يعتبر المكان المفضل للالتقاء والتسويق السياحي وفرصة للاتقاء مع المشغلين السياحيين المستقبليين والإعلاميين ، وهو ما يسمح بالتعرف أكثر على وجهتهم، والحصول على فكرة حقيقية فيما يخص السوق السياحي الأردني وما يتميز به من عناصر جذب للسياح الروس .

ونوه عربيات إن مشاركتنا كهيئة في معرض موسكو للسياحة والسفر تعكس التزامنا الراسخ بتعزيز السياحة الأردنية وجذب المزيد من السياح الروس إلى بلدنا الجميل مضيفا بقوله :” نحن متحمسون ومن خلال تواجدنا هنا لزيادة اعداد السياح للمملكة وتحقيق ألاهداف المشتركة في مجال السياحة والسفر “.

وأضاف عربيات : تمثل المشاركة الأردنية فرصة لتعزيز العلاقات السياحية ، وزيادة الوعي بالوجهات السياحية الأردنية بين الجمهور الروسي. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاركة في توقيع اتفاقيات بين مكاتب السياحة والسفر لزيادة عدد السياح الروس الذين يزورون الأردن، وبالتالي تعزيز القطاع السياحي .

واكد عربيات ان اهداف مشاركة الأردن في المعرض سيتضمن بناء شراكات وتعزيز التعاون مع الشركات والوكلاء السياحيين الروس مع وجود خط طيران مباشر من روسيا الى الأردن .

وأضاف انه من المتوقع أن تسهم مخرجات مشاركة الأردن في المعرض في زيادة اعداد السياح الروس الذين يزورون الأردن مستقبلا، وتعزيز الأردن لمكانته كوجهة سياحية مفضلة لدى السوق الروسية.