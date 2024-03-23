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الجيش الأميركي يعلن ضرب ثلاثة مواقع للحوثيين في اليمن

منذ ساعة واحدة
الجيش الأميركي يعلن ضرب ثلاثة مواقع للحوثيين في اليمن

وطنا اليوم – أعلن الجيش الأميركي، ليل الجمعة، أنّه ضرب ثلاث منشآت تخزين أسلحة تحت الأرض في اليمن، يستخدمها الحوثيّون في تنفّيذ هجمات تستهدف سفنا في البحر الأحمر.
وبحسب واشنطن بوست وموقع البنتاغون الالكتروني، اعلنت القيادة العسكريّة الأميركيّة للشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان عن تنفيذ القوّات الأميركيّة الضربات ضدّ ثلاث منشآت تخزين أسلحة يستخدمها الحوثيون.
وقالت أن القوات الأميركية المتمركزة في خليج عدن، رصدت إطلاق الحوثيّين أربعة صواريخ بالستيّة مضادّة للسفن باتّجاه البحر الأحمر مساء الجمعة.


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